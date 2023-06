Transporter wird von Zug erfasst: Fahrer leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Transporter ist ein Mensch in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) leicht verletzt worden.

Der Mann war am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrzeug an einem Bahnübergang auf die Gleise gefahren und musste dann wegen des Verkehrs halten, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin senkte sich die Schranke und ein Zug kam. Der Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig wegfahren. Trotz einer Notbremsung stieß die Bahn anschließend seitlich in das Fahrzeug.

Der Mann am Steuer des Transporters kam nach Angaben der Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Aufgrund der Bergung des Fahrzeug war der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro.

