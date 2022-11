Treckerfahrer übersieht Radfahrer: 27-Jähriger stirbt

Ein Treckerfahrer hat in der Nähe von Leutkirch im Allgäu beim Abbiegen auf ein Grundstück einen Radfahrer übersehen und den Mann tödlich verletzt.

Der 27 Jahre alte Radler zog sich bei der Kollision am Montagabend so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei in Ravensburg mitteilte. Der Treckerfahrer wollte von einer Kreisstraße bei Herlazhofen auf ein Privatgrundstück abbiegen. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter.

(dpa)