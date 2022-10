Unfall mit Traktor: 86-Jährige schwer verletzt

Eine 86 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Ludwigsburg schwer verletzt worden.

Die Frau fuhr mit ihrem Auto in Richtung Kleinglattbach, als ihr ein 40-jähriger Traktorfahrer mit Anhänger entgegenkam, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. In einer Rechtskurve geriet die 86-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und streifte den Traktor. Das Auto drehte sich einmal um die eigene Achse und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer und seine 36-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

(dpa)