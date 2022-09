Unfalltod von 84-Jähriger: Fahrer des Polizeiautos schuld

Nach dem Tod einer 84-Jährigen durch ein Polizeiauto in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) gehen die Ermittler davon aus, dass der Fahrer des Wagens schuld an dem Unfall ist.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmittag auf einer Straße an einer Ampel.

Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass die 84-Jährige auf ihrem Fahrrad unterwegs war, als sich der Unfall ereignete. Wie ein Sprecher nun mitteilte, hat die Verunglückte das Fahrrad geschoben und wollte die Ampel bei grün zu Fuß überqueren, als das Polizeifahrzeug sie erfasste. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb die Frau noch am Unfallort. Der Fahrer des Dienstwagens erlitt einen schweren Schock.

Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher handelt es sich um einen Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mannheim, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf einer Dienstfahrt befand. Es handle sich allerdings nicht um einen Polizeibeamten, so der Sprecher.

(dpa)