Verfolgungsfahrt in Straßburg: Drei Tote bei Zusammenstoß

Bei einer Verfolgungsfahrt nach einem Streit sind im französischen Straßburg beim Zusammenstoß zweier Autos drei Menschen ums Leben gekommen.

Fünf weitere Insassen kamen nach der Kollision am Montagabend unweit des Rheinhafens verletzt ins Krankenhaus, berichtete die Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" am Dienstag. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber an.

Am Unfallort trafen auch etliche aufgebrachte und verzweifelte Angehörige der Unfall- und Streitbeteiligten ein. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein, berichtete die Zeitung. Die Polizei sicherte den Unfallort ab.

Einer der Wagen sei von der Straße abgekommen und habe dadurch den Zusammenstoß ausgelöst, berichtete der Sender France 3 unter Verweis auf die Polizei. Eine Schlägerei soll Auslöser der Verfolgungsfahrt gewesen sein. Mit zahlreichen Polizisten sei versucht worden, Gewalt und Spannungen vor Ort einzudämmen.

(dpa)