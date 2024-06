Bienenangriff – Mann verliert Kontrolle und baut Unfall

Im Auto wird ein Mann von Bienen gestochen. Er hat eine allergische Reaktion und verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Ein Rettungsdienst bringt ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Nach einer Bienenattacke hat ein Autofahrer in Reutlingen einen Unfall gebaut und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann habe nach den Stichen wegen seiner Allergie am Samstag die Kontrolle über das Auto verloren und sei ungebremst auf eine Mauer zugefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 58-Jährige habe sich bei dem Aufprall schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Anwohner hätten den Vorfall beobachtet und Rettungsdienst und Polizei alarmiert.

(dpa)