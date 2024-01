Zusammenstoß zweier Autos: Drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Ihringen und Gottenheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind drei Menschen mittelschwer verletzt worden.

Darunter habe sich ein fünf Jahre altes Kind befunden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Zwei Autos seien aus noch unbekannter Ursache am Samstag zusammengestoßen, teilte das Deutsche Rote Kreuz mit. Die Ermittlungen dauerten an.

(dpa)