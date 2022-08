Zwei Autos stoßen frontal zusammen: Ein Toter

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Pforzheim ist ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Der im Wagen eingeklemmte Mann sei noch an der Unfallstelle auf der B10 im Enzkreis seinen Verletzungen erlegen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Der Fahrer des anderes Autos, der ebenfalls eingeklemmt war, sei bei dem Unfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Er konnte jedoch von den Einsatzkräften aus dem Wagen befreit werden.

Nach Angaben der Feuerwehr sei ursprünglich eine dritte Person als vermisst gemeldet worden, dies habe sich jedoch später als Irrtum herausgestellt. Die B10 wurde während des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Weitere Einzelheiten zum Unfallverlauf, zur Ursache sowie zum Alter der Beteiligten waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)