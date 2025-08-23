Zwei Polizisten auf Dienstreise in Österreich verunglückt

Bei einer Dienstreise in Österreich sind zwei deutsche Polizisten verunglückt. Sie waren in einer Gruppe auf Motorrädern unterwegs. Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Ludwigsburg (Baden-Württemberg) starb noch an der Unfallstelle in Elmen in Tirol, wie die Polizei berichtet. Sein 46 Jahre alter Kollege wurde mit Rippenbrüchen ins Krankenhaus gebracht.

Der 52 Jahre alte deutsche Beamte sei am Freitag mit sechs Kollegen unterwegs gewesen. Er sei in einer Linkskurve ins Schleudern geraten, frontal mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert, unter dem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt worden.

Der 46-Jährige habe scharf abbremsen müssen und sei dabei mit seinem Motorrad gestürzt. Die Insassen des Autos blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Welcher Art diese Dienstreise war, konnte die Polizei in Tirol nicht sagen.