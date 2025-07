ZDF-Spezial rollt Ulmer Cold Case nach 34 Jahren neu auf

Der seit mehr als 30 Jahren ungelöste Ulmer Mordfall Rafael Blumenstock lässt den Ermittlern keine Ruhe. In einem ZDF-Spezial «Aktenzeichen XY… ungelöst: Cold Cases» wird auf den Fall am Mittwoch (20.15 Uhr) noch einmal aufmerksam gemacht.

Am 4. November 1990 verbringt der 28-jährige Rafael Blumenstock laut Angaben der Polizei den Abend in verschiedenen Kneipen in Ulm. Er spricht immer wieder fremde Männer an und fragt nach deren Telefonnummern. Seit seiner Kindheit fühlt der Mann sich nach Auskunft der Polizei im falschen Körper und trägt häufig Frauenkleidung. So auch in dieser Nacht.

Opfer bis zur Unkenntlichkeit entstellt

Auf dem Ulmer Münsterplatz trifft er demnach auf zwei bis drei Männer, es kommt zu einem Streit. Rafael Blumenstock wird grausam ermordet: Die Unbekannten stechen 19-mal auf den studierten Klavierlehrer ein und schneiden dem Toten die Nase ab. Er wird bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Im Ulm erinnert eine Gedenkstele am Münsterplatz an den Mord. Die Gedenktafel im nordwestlichen Bereich des Münsterplatzes befindet sich in der Nähe des Tatorts. Die Granitplatte war von Rafael Blumenstocks inzwischen verstorbenem Vater gestaltet worden.

Tat laut Polizei sogenannter Overkill

Bei der Tat handelt es sich laut Polizei um einen sogenannten Overkill. Diesen Begriff nutzen Ermittler, wenn sie ein Delikt beschreiben, bei dem der Angreifer gegenüber dem Opfer deutlich mehr Gewalt anwendet, als zur eigentlichen Tötung nötig gewesen wäre. Eine völlig überzogene Anzahl an Messerstichen kann etwa eine Form davon sein. «Overkill» heißt wörtlich übersetzt Übertötung.

Die Polizei hofft nun, dass sich eine Zeugin meldet, die in der Nähe des Tatorts in einem Wohnmobil übernachtet und die Täter gesehen haben soll. Die Täter stammen demnach vermutlich aus einer homophoben und rechten Gruppierung.

«Aktenzeichen XY... Cold Cases» seit 2020

In dieser Spezial-Sendung werden alte Mordfälle wieder aufgerollt. In der Hoffnung nach vielen Jahren, abgearbeiteten Spuren und Sackgassen doch noch den alles entscheidenden Hinweis zu bekommen, wendet sich die Polizei seit 2020 an die Zuschauer.