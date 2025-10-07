Icon Menü
Ungeziefer: Bürgerbüro Süd in Stuttgart wegen Mäusen geschlossen

Ungeziefer

Bürgerbüro Süd in Stuttgart wegen Mäusen geschlossen

Ungeziefer im Haus: Das Bürgerbüro Süd in Stuttgart wird vorübergehend geschlossen. Was das für die Bürger bedeutet.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Aus gesundheitlichen Gründen müssen die Mitarbeiter im Bürgerbüro Süd vorübergehend weichen. (Symbolbild)
    Aus gesundheitlichen Gründen müssen die Mitarbeiter im Bürgerbüro Süd vorübergehend weichen. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

    Das Bürgerbüro Süd in Stuttgart ist wegen Mäusebefalls geschlossen. Die Schließung soll voraussichtlich bis Ende Oktober dauern, wie die Stadt Stuttgart mitteilte. Die Bürger können für ihre Anliegen jedes andere offene Bürgerbüro der Stadt besuchen. Bereits fertiggestellte Ausweisdokumente können die Bürger im Bürgerbüro Mitte abholen. Die Mitarbeiter des Bürgerbüros Süd verstärken unterdessen die anderen Büros in Stuttgart.

