Vermisster Wissenschaftler tot in Karlsruher Bach gefunden

Ein 44 Jahre alter Mann ist in einem Waldstück in Karlsruhe tot in einem Bach gefunden worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen Wissenschaftler, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gearbeitet hatte und seit dem 15. Oktober vermisst wurde. Mehrere Medien hatten zuvor über das Verschwinden des Mannes berichtet.

Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Man gehe von einem Unglück aus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann gestolpert, in den Bach im Wald beim Stadtteil Rintheim gestürzt und ertrunken.