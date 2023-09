Mehrere Hunderttausend Euro Schaden bei Brand auf Hof

Bei einem Brand auf einem Hof im Allgäu ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Das Feuer sei am Montagmorgen mutmaßlich bei Arbeiten mit einem Trennschleifer in einem Stadel auf dem Anwesen in Legau (Landkreis Unterallgäu) ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Vom Stadel hätten die Flammen sich auf einen Wohntrakt und zwei weitere Gebäude ausgebreitet. Die Bewohner hätten sich selbst und mehrere Tiere ins Freie retten können.

Verletzte Menschen oder Tiere seien zunächst nicht gemeldet worden. Rund 200 Feuerwehrleute waren demnach bei den Löscharbeiten im Einsatz, die am Montagnachmittag noch andauerten. Die Kripo Memmingen ermittelte.

(dpa)