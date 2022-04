Unternehmen

17:30 Uhr

Demonstration gegen Gewerbegebiet "Rosenloh"

Winfried Kretschmann (l) und Weilheim-Bürgermeister Johannes Züfle sehen sich das Gebiet an.

Bürgerinnen und Bürger haben am Donnerstag gegen das geplante Gewerbegebiet "Rosenloh" in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) demonstriert.