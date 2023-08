Blitzeinschläge: Brand in Umspannstation und Stromausfall

Blitzeinschläge haben am Montagmorgen im Landkreis Reutlingen vermutlich zu einem Feuer in einer Umspannstation und einem Stromausfall geführt.

In der Umspannstation in Hayingen war es mutmaßlich wegen des Einschlags zu einer Überspannung gekommen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin brach im Inneren des Häuschens ein Brand aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht. Ein größerer Schaden entstand ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht.

Knapp zwei Stunden vorher war es in Münsingen-Apfelstetten zu einem Blitzeinschlag in einen Strommast gekommen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Einschlag führte demnach zu einem Stromausfall in den Stadtteilen Rietheim, Apfelstetten, Buttenhausen, Dapfen und Dottingen. Mitarbeiter des Energieversorgers kümmerten sich um die Reparatur.

(dpa)