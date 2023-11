Schäden nach Sturm - Bäume und Gerüste umgestürzt

Von umgestürzten Bäumen, Gerüsten und Straßenschildern berichtet das Polizeipräsidium Reutlingen nach einer stürmischen Nacht.

Mindestens acht Einsätze habe es in der Nacht auf Sonntag gegeben, sagte ein Sprecher. In Meßstetten (Zollernalbkreis) sei ein Baum auf die Straße gestürzt. Das führte später zu einem Unfall mit Sachschaden.

Die Polizei musste in Balingen (Zollernalbkreis) ein Baugerüst wieder aufstellen, das der Wind umgeblasen hatte. In Kohlberg im Landkreis Esslingen hatte der Wind laut Polizei Straßenschilder umgebogen. Ebenfalls im Landkreis Esslingen fielen in mehreren Städten Bauzäune um. In Rottenburg und Tübingen stürzten mehrere Bäume um.

Am Samstag fegte der Wind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde über das baden-württembergische Flachland. Am Sonntagnachmittag könnten die Böen dort mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde wehen. Im Schwarzwald erwartet der DWD orkanartige Böen, am Feldberg sogar Orkanböen um 130 km/h.

(dpa)