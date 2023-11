Wasserstände sinken - aber noch Schiffstau bei Iffezheim

Die Wasserstände im Südwesten sinken zwar wieder, wegen des Hochwassers der vergangenen Tage stauen sich aber an der Iffezheimer Schleuse am Oberrhein noch mindestens 35 Schiffe.

Noch am späten Dienstagabend sollten jedoch voraussichtlich die ersten Schiffe wieder fahren dürfen, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein (WSA).

In dem Abschnitt zwischen Iffezheim und dem rheinland-pfälzischen Germersheim war die Schifffahrt vor einigen Tagen eingestellt worden, nachdem der Pegel in Karlsruhe-Maxau 7,50 Meter erreicht und überschritten hatte. Dieser relevante Wert sollte nach Vorhersagen der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg am Dienstagabend unterschritten werden - dann dürfen die Schiffe wieder losfahren.

Bis der Schiffstau sich aufgelöst habe, werde es aber mindestens bis Mittwochvormittag dauern, sagte der WSA-Sprecher. Man werde erst die schnelleren und leereren Schiffe vorlassen, um die Weiterfahrt zu entzerren. Außerdem steht derzeit nur eine Schleusenkammer zur Verfügung. Die zweite war zerstört worden, nachdem ein Güterschiff am 11. November gegen ein geschlossenes Schleusentor gefahren war.

Am Dienstag war nach Angaben der HVZ neben Maxau auch noch am Pegel Hauenstein der kritische Wert überschritten. Insgesamt fallen der HVZ zufolge aber auch am Oberrhein die Wasserstände. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete für die Nacht zum Mittwoch nach zeitweisem Regen allmählich nachlassende Niederschläge.

(dpa)