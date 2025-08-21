Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unwetter: Zugausfälle und Überflutungen wegen Starkregen

Unwetter

Zugausfälle und Überflutungen wegen Starkregen

Landstraße gesperrt, Züge fallen aus: Am Bodensee sorgt Starkregen für Behinderungen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bis zum Abend soll es ungemütlich bleiben. (Archivbild)
    Bis zum Abend soll es ungemütlich bleiben. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Heftige Niederschläge haben am Bodensee für Einsätze und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Landstraße 220 in Böhringen bei Radolfzell (Landkreis Konstanz) musste wegen Überschwemmung am Vormittag in beide Richtungen gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Zwei Fahrzeuge seien im Wasser gestanden.

    Unweit davon musste auch ein Teil der Bahnstrecke zwischen Stockach und Radolfzell gesperrt werden. Die Bahn setzte den Zugverkehr ab der Haltestelle Stahringen bis Radolfzell wegen Hochwassers aus, wie sie mitteilte. Es sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Die Sperrung werde voraussichtlich den Tag über andauern, sagte eine Bahnsprecherin.

    Volle Keller in Südbaden

    Auch in Freiburg und dem Landkreis Emmendingen sorgten die Wassermassen für ein paar Einsätze. Laut Polizei rückten die Kräfte schon seit Mittwochabend immer wieder wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen aus. Vereinzelt seien auch Bäume umgefallen. Verletzte gebe es nicht. Die Lage habe sich wieder beruhigt.

    Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit heftigem Starkregen in Oberschwaben, am Bodensee und in Südbaden. Bis zum Abend müssten die Menschen in diesen Gebieten mit heftigem Regen rechnen. Das Potenzial für Unwetter sei gegeben.

    Lokal könnten durch gewittrigen Starkregen 50 Liter pro Quadratmeter und Stunde niedergehen. Vereinzelt könnten so bis zu 100 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen - ein extrem hoher Wert, sagte der DWD.

    Die Landstraße musste in beide Richtungen gesperrt werden.
    Die Landstraße musste in beide Richtungen gesperrt werden. Foto: Silas Stein/dpa
    Der Deutsche Wetterdienst rechnet weiter mit heftigem Starkregen in Oberschwaben, am Bodensee und in Südbaden.
    Der Deutsche Wetterdienst rechnet weiter mit heftigem Starkregen in Oberschwaben, am Bodensee und in Südbaden. Foto: Silas Stein/dpa
    Laut DWD könnten lokal durch gewittrigen Starkregen 50 Liter pro Quadratmeter und Stunde niedergehen.
    Laut DWD könnten lokal durch gewittrigen Starkregen 50 Liter pro Quadratmeter und Stunde niedergehen. Foto: Silas Stein/dpa
    Auch in Südbaden kam es zu Einsätzen.
    Auch in Südbaden kam es zu Einsätzen. Foto: Silas Stein/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden