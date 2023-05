Gericht: Regeln zu Hilfsfrist für Rettungsdienste unwirksam

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hat die Regeln für Fristen, in denen Rettungskräfte am Einsatzort sein müssen, für unwirksam erklärt.

Zu den Gründen äußerte sich das höchste Verwaltungsgericht des Landes mit Sitz in Mannheim am Mittwoch nicht. Die genauen Urteilsgründe sollen voraussichtlich erst in mehreren Wochen vorliegen. Anträge, die sich unter anderem gegen den gesamten Rettungsdienstplan wendeten, wies der VGH ab.

Der Senat ließ keine Revision zum Bundesverwaltungsgericht zu. Binnen eines Monats nach Erhalt des Urteils könnten die Beteiligten dagegen Nichtzulassungsbeschwerde erheben. (Az. 6 S 2249/22)

(dpa)