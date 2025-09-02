Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Vandalismus: Radfahrer rettet Bienenvölker vor dem Regen-Tod

Vandalismus

Radfahrer rettet Bienenvölker vor dem Regen-Tod

Unbekannte werfen die Abdeckungen von Bienenstöcken in den Neckar. Für die Tiere hätte das beinahe tödliche Folgen gehabt - wenn nicht ein aufmerksamer Radler gewesen wäre.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Radfahrer hat laut Polizei bei Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis sieben Bienenvölker gerettet. (Symbolbild)
    Ein Radfahrer hat laut Polizei bei Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis sieben Bienenvölker gerettet. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa

    Ein aufmerksamer Radfahrer hat im Rhein-Neckar-Kreis im Norden Baden-Württembergs mehrere Bienenvölker vor einem potenziell tödlichen Regenschauer gerettet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag die Abdeckung von sieben Bienenstöcken bei Eberbach nahe der Grenze zu Hessen entfernt und diese in den Neckar geworfen.

    Ein wohl bienenkundiger Radfahrer erkannte laut Polizei am nächsten Morgen die Gefahr für die Tiere und verständigte den Eigentümer der Bienen. «Durch das rechtzeitige Eingreifen konnten die fleißigen und nützlichen Honigsammlerinnen vor dem für sie tödlich wirkenden Niederschlag gerettet werden», teilte die Polizei mit. Nun wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden