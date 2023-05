Lebensmittelwarnung wegen Teff-Mehl

Das Unternehmen Govinda Natur ruft eine Charge Teff-Mehl zurück.

In einer Eigenkontrolle sei in dem Produkt ein erhöhter Wert an Tropanalkaloiden entdeckt worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Betroffen seien Packungen mit der Mindesthaltbarkeit 02/2024, der Chargennummer 12822023 und 450 Gramm Inhalt. Das Produkt solle vorsorglich nicht verzehrt werden und könne zurückgegeben werden, der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage eines Kassenzettels erstattet.

Tropanalkaloide hätten keine Langzeitwirkung, könnten jedoch vorübergehend zu Benommenheit, Kopfschmerzen und Übelkeit führen. Den Angaben nach ist es möglich, dass sie über Bestandteile von Kräutern, die versehentlich mitgeerntet worden waren, in das Produkt gelangt sein könnten, erklärte das Unternehmen.

Das Mehl aus Zwerghirse (Teff) wird als glutenfreie Alternative beworben. Verkauft worden sei es in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen.

(dpa)