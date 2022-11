VfB Stuttgart: Personalentscheidungen bis 12. Dezember

Für die Suche nach einem neuen Sportdirektor und einem neuen Cheftrainer hat der VfB Stuttgart zeitnahe Lösungen angekündigt.

"Bis zum Trainingsstart am 12. Dezember wird der VfB die nötigen Personalentscheidungen treffen, um mit einem starken Team in die zweite Saisonhälfte zu gehen", schrieb der schwäbische Fußball-Bundesligist am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung zur Trennung von Sportdirektor Sven Mislintat. Bereits im Oktober hatte sich der abstiegsbedrohte VfB von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo getrennt. Interimstrainer Michael Wimmer ist eine mögliche Alternative für die Position des Cheftrainers. In der Bundesliga überwintern die Schwaben auf dem drittletzten Rang

(dpa)