17-Jähriger flieht vor Polizei auf Motorroller

Die Polizei und ein Jugendlicher auf einem Motorroller haben sich zwischen Herrenberg und Ammerbuch eine Verfolgungsfahrt geliefert. Ein Zeuge meldete den Motorrollerfahrer, weil dieser in Schlangenlinien fahrend und ohne Kennzeichen unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Als der 17-Jährige die Polizei in Herrenberg erblickte, fuhr er demnach über einen Grünstreifen und versuchte über einen Radweg zu entkommen. Er ignorierte bei der anschließenden Verfolgung Anhaltesignale und fuhr unbeirrt Richtung Ammerbuch. Schließlich wurde der junge Mann auf einem Tankstellengelände entdeckt. Bei einem Gerangel bei der Festnahme erlitt eine Polizeibeamtin den Angaben nach leichte Verletzungen. Der Jugendliche wurde an eine Erziehungsberechtigte übergeben.