Verfolgungsjagd: 17-Jähriger flieht vor Polizei auf Motorroller

Verfolgungsjagd

17-Jähriger flieht vor Polizei auf Motorroller

Ohne Kennzeichen, in Schlangenlinien und dann auf der Flucht: Ein Jugendlicher fährt der Polizei davon - Endstation Tankstelle.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Jugendlicher ist der Polizei davongefahren, weil er ohne Führerschein unterwegs war. (Symbolbild)
    Ein Jugendlicher ist der Polizei davongefahren, weil er ohne Führerschein unterwegs war. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Die Polizei und ein Jugendlicher auf einem Motorroller haben sich zwischen Herrenberg und Ammerbuch eine Verfolgungsfahrt geliefert. Ein Zeuge meldete den Motorrollerfahrer, weil dieser in Schlangenlinien fahrend und ohne Kennzeichen unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

    Als der 17-Jährige die Polizei in Herrenberg erblickte, fuhr er demnach über einen Grünstreifen und versuchte über einen Radweg zu entkommen. Er ignorierte bei der anschließenden Verfolgung Anhaltesignale und fuhr unbeirrt Richtung Ammerbuch. Schließlich wurde der junge Mann auf einem Tankstellengelände entdeckt. Bei einem Gerangel bei der Festnahme erlitt eine Polizeibeamtin den Angaben nach leichte Verletzungen. Der Jugendliche wurde an eine Erziehungsberechtigte übergeben.

