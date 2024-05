14-Jähriger stiehlt Auto und baut Unfall

Ein 14-Jähriger ist mit einem gestohlenen Auto vor der Polizei in Rastatt geflüchtet und seine Beifahrerin wurde bei einem anschließenden Unfall verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Jugendlichen am Samstagabend zunächst aus einem geöffneten Wagen die Autoschlüssel gestohlen. In der Nacht zum Sonntag sei er dann zu dem Fahrzeug zurückgekehrt und damit davongefahren.

Weil der Besitzer über das Ortungssystem über den Diebstahl informiert worden war, wurde das Auto kurz darauf von einer Streife gefunden. Den Angaben zufolge gab der 14-Jährige daraufhin Gas und flüchtete "mit einem höchst aggressiven Fahrstil". Wenig später prallte er gegen drei Autos. Dabei wurde seine 15-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Er selber blieb unverletzt. Der Jugendliche wurde festgenommen und seinen Eltern übergeben.

(dpa)