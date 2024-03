17-Jährige in gestohlenem Auto liefert sich Verfolgungsjagd

Eine 17-Jährige ohne Fahrerlaubnis hat sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd in einem gestohlenen Auto geliefert.

Die junge Frau sei in Kirchzarten (Breisgau-Hochschwarzwald) von den Beamten gestoppt und festgenommen worden, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte.

Der Wagen sei in der Nacht auf Dienstag in Paris gestohlen und am folgenden Morgen in Deutschland geortet worden. Die 17-Jährige habe zuerst nicht auf Anhaltezeichen der Polizei reagiert. Bei einer Verfolgungsjagd konnte das Auto ausgebremst werden. Unklar war zunächst, ob die Jugendliche schon in Paris mit dem Wagen losgefahren war oder dieses in Deutschland übernommen hatte.

(dpa)