21-Jähriger stirbt bei Autounfall in Rastatt

Ein 21-Jähriger ist bei einem Autounfall in Rastatt ums Leben gekommen.

Der Mann saß in der Nacht zu Samstag als Beifahrer im Wagen eines 28 Jahre alten Fahrers, der mit dem Auto in einem Industriegebiet nahe der Autobahn zunächst einen Kreisverkehr überfuhr, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen überschlug sich demnach und blieb in einem Grünstreifen auf der Seite liegen.

Der 21-Jährige sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Laut einem Sprecher ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer betrunken gewesen sein könnte. Er musste nach Angaben des Sprechers eine Blutprobe abgeben. Die Polizei habe die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.

(dpa)