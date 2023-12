23 Leichtverletzte bei Unfall mit Bus - Verursacher flüchtet

Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen und einem Reisebus sind 23 Menschen leicht verletzt worden.

Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete nach dem Vorfall auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis), wie die Polizei am Montag mitteilte. Er soll mit seinem Auto die Lastwagen und den dahinter fahrenden Bus überholt und vor ihnen abrupt abgebremst haben. Zwar schaffte es der vorderste Laster noch rechtzeitig abzubremsen, doch der Lastwagen und der Reisebus dahinter fuhren auf.

Etwa 60 Menschen befanden sich laut Polizei bei dem Unfall am Montagmittag in dem Bus. Leicht verletzt wurden den Angaben nach 23. Drei von ihnen wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrseinschränkungen auf der Autobahn. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt.

(dpa)