71-Jähriger stirbt bei Unfall auf schneeglatter Straße

Bei einem Frontalzusammenstoß auf schneeglatter Straße ist ein 71 Jahre alter Mann im Landkreis Schwäbisch Hall ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Bundesstraße zwischen Rot am See und Blaufelden, wie ein Polzeisprecher in Aalen sagte. Für den 71-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Im anderen Wagen saß ein 33 Jahre alter Mann. Er überlebte den Unfall mit schweren Verletzungen, musste aber von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.

(dpa)