73-Jährige fährt alkoholisiert mit nur drei Reifen

Eine 73 Jahre alte Autofahrerin war in Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) mit nur drei Reifen unterwegs.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, beobachteten Zeugen am Freitag sprühende Funken an dem Fahrzeug. Die Frau sei demnach vorne links auf der Felge zu einer Tankstelle gefahren. Ein Alkoholtest fiel positiv aus, der Führerschein der Autofahrerin wurde einbehalten. Die Suche nach dem fehlenden Reifen verlief den Angaben zufolge bislang ergebnislos. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

(dpa)