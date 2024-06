78-Jähriger stirbt nach Sturz mit Pedelec

Ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer ist nach einem Unfall im Krankenhaus gestorben.

Der Mann stürzte am Samstag in Ludwigsburg, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Montag mitteilten. Mutmaßlich hatte das Hinterrad beim Bremsen auf Schotter blockiert. Rettungskräfte brachten den Mann zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik, wo er am Sonntag starb.

(dpa)