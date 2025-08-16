Icon Menü
Verkehr: A6 am Kreuz Walldorf gesperrt - was Autofahrer wissen müssen

Verkehr

A6 am Kreuz Walldorf gesperrt - was Autofahrer wissen müssen

Mitten in der Ferienzeit muss die A6 am Kreuz Walldorf in Richtung Mannheim für eine Nacht gesperrt werden. Grund dafür sind zusätzliche Schilder wegen Bauarbeiten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die A6 wird in der Nacht auf Sonntag zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf in Richtung Mannheim gesperrt. (Archivbild)
    Die A6 wird in der Nacht auf Sonntag zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf in Richtung Mannheim gesperrt. (Archivbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa

    Urlauber und andere Autofahrer müssen in der Nacht auf der A6 beim Kreuz Walldorf in Richtung Mannheim mehr Zeit einplanen. Von etwa 23.00 Uhr bis Sonntagfrüh (5.00 Uhr) wird die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Es müssten zusätzliche Schilder wegen Bauarbeiten angebracht werden. Seit Mai wird die Fahrbahn nach Mannheim in dem Bereich erneuert.

    Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer werden laut der Mitteilung gebeten, der ausgeschilderten Umleitung U70 zu folgen. Diese führe ab der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg über die L723 bis zur Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch. Dort müssten Fahrer zunächst auf die A5 in Richtung Karlsruhe auffahren und dann am Autobahnkreuz Walldorf zurück auf die A6 in Richtung Dreieck Hockenheim wechseln.

