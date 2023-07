A6 Richtung Kaiserslautern gesperrt: Lkw in Brand

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 6 zwischen Mannheim und Kaiserslautern einseitig gesperrt worden.

Der Lkw stehe an der Ausfahrt Wattenheim in Vollbrand, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Die Richtungsfahrbahn nach Kaiserslautern sei voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an.

(dpa)