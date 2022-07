Verkehr

22.07.2022

"Äffle" und "Pferdle" sollen an Fußgängerampel erleuchten

Ampelmännchen sind längst nicht mehr nur Ampelmännchen. In mehreren Städten leuchten sie als gleichgeschlechtliche Paare. Mancherorts gibt es lokale Besonderheiten wie das "Sams" in Bamberg und eine hüpfende Otto-Figur in Emden. Nun kommt eine in Stuttgart hinzu.