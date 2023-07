Verkehr

16.07.2023

Arbeiten an neuer Brücke in Ludwigshafen beginnen

Artikel anhören Shape

In Ludwigshafen starten am heutigen Montag die Arbeiten für den wichtigen Lückenschluss an der Hochstraße Süd.

Nach der Übergabe des Areals in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz ist geplant, dass Baufirmen zunächst das Gelände absichern und mit der Vorbereitung des Baufelds beginnen - etwa die Herstellung der Flächen für die schweren Baumaschinen. Kanal- und Entwässerungsmaßnahmen waren bereits zuvor gestartet. Die Arbeiten sollen Anfang 2026 mit der Verkehrsfreigabe beendet sein. Die Verkehrsader hat große Bedeutung auch für Pendler und Unternehmer in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Die geplante Brücke in der Nachbarstadt von Mannheim ist der Ersatzbau der 2020 abgerissenen sogenannten Pilzhochstraße. Das rund 530 Meter lange Teilstück war marode - Experten hatten bei Tests festgestellt, dass sich bestehende Risse vergrößert hatten. Mitteilung (dpa)

Themen folgen