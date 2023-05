Auto auf der A8 bei Pforzheim komplett ausgebrannt

Bei einem Auto hat sich auf der Autobahn 8 bei Pforzheim Rauch entwickelt - kurz darauf ist es komplett ausgebrannt.

Das Auto war in der Nacht zu Mittwoch in Richtung Stuttgart unterwegs, als die drei Insassen Rauchentwicklung wegen eines technischen Defekts bemerkten, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach stellten sie das Auto auf dem Seitenstreifen ab. Kurz darauf ging es in Flammen auf. Der Schaden liegt bei rund 90.000 Euro. Alle Insassen blieben unverletzt.

(dpa)