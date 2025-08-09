Auto brennt aus - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist mit seinem Wagen bei Hartheim am Rhein von der A5 abgekommen, gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto sei in Flammen aufgegangen und bis zur Unkenntlichkeit ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten den 46-Jährigen in der Nacht in ein Krankenhaus. Warum der Fahrer von der Autobahn im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald abkam, ist bislang unklar.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hartheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rhein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis