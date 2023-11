Auto fängt nach Unfall Feuer: Fahrerin schwer verletzt

Ein Auto hat nach einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Bruchsal (Kreis Karlsruhe) Feuer gefangen.

Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Die Frau sei am frühen Sonntagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen mit ihrem Wagen gegen eine Leitplanke geprallt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Danach habe der Wagen im Motorraum zu brennen begonnen. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn sei am Sonntagmorgen in Richtung Norden zunächst voll gesperrt worden.

(dpa)