Verkehr: Auto stößt mit zwei Streifenwagen zusammen - A81 gesperrt

Verkehr

Auto stößt mit zwei Streifenwagen zusammen - A81 gesperrt

Polizeibeamte wollen einen Autofahrer kontrollieren. Als sie den Wagen auf einen Parkplatz von der Autobahn begleiten wollen, kommt es zum Zusammenstoß.
Von dpa
    Die Polizei sperrt die Autobahn. (Symbolbild)
    Die Polizei sperrt die Autobahn. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Autofahrer ist auf der A81 bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) mit seinem Wagen gegen zwei Polizeifahrzeuge gestoßen. Die Beamten wollten den Wagen auf einen Parkplatz herausleiten und kontrollieren, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem Zusammenstoß wurden ersten Erkenntnissen nach zwei Menschen leicht verletzt. Zuvor soll der Fahrer Schlangenlinien auf der Autobahn gefahren sein.

    Die genaueren Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Wegen der Aufräumarbeiten sei die Autobahn in Richtung Würzburg voll gesperrt.

