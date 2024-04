Verkehr

05:54 Uhr

Autobahn 8 bei Gruibingen wegen Wartung nachts gesperrt

Wegen Wartungsarbeiten an einem Tunnel wird die Autobahn 8 bei Gruibingen (Kreis Göppingen) in Richtung München am Wochenende nachts gesperrt.

In den Nächten zum Samstag und zum Sonntag sei die Strecke von abends bis frühmorgens gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit. Von der Raststätte bei Gruibingen bis zur Anschlussstelle Mühlhausen soll eine als U27 ausgeschilderte Umleitung eingerichtet werden. Die Wartungsarbeiten sollen in der Nacht zum Samstag (13. April) von 21.00 Uhr bis etwa 5.00 Uhr und in der Nacht zum Sonntag (14. April) von 20.00 Uhr bis etwa 5.00 Uhr stattfinden. Autofahrer sollten der offiziellen Umleitungsstrecke folgen, um Staus zu vermeiden, hieß es. Dem Fernverkehr wird empfohlen, die Sperrung weiträumig zu umfahren. Verkehrsmeldung (dpa)

