Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Autobahn 81: Engelbergtunnel nach Fahrzeugbrand gesperrt

Verkehr

Autobahn 81: Engelbergtunnel nach Fahrzeugbrand gesperrt

Der Tunnel ist in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr brachte mehrere Menschen in Sicherheit.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr ist im Engelbergtunnel im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr ist im Engelbergtunnel im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa

    Wegen eines brennenden Autos ist der Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 im Landkreis Böblingen gesperrt. Wie lange der Einsatz dauert, vermochte ein Sprecher der Polizei am Abend nicht einzuschätzen.

    Der Brand sei um 16.38 Uhr gemeldet worden. Der betroffene Wagen sei in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs gewesen, sagte der Sprecher. Gesperrt seien aber beide Tunnelröhren.

    Es gebe keine Verletzten. Die Feuerwehr habe einige Menschen aus dem Tunnel geholt. Zur Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden