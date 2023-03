Autofahrer am Bodensee mit mehr als vier Promille erwischt

Mit mehr als vier Promille ist ein Autofahrer am Bodensee von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Zeugen den augenscheinlich betrunkenen 61-Jährigen am Vortag in Kressbronn (Bodenseekreis) beobachtet und die Polizei verständigt.

Nachdem eine Atemalkoholmessung den Angaben zufolge fast 4,4 Promille ergeben hatte, brachten die Polizisten den 61-Jährigen in ein Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. Führerschein und Autoschlüssel musste der Mann direkt den Polizisten übergeben. Den Mann erwartet voraussichtlich eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

(dpa)