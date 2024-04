Autofahrer stirbt nach Kollision mit Tanklastzug

Ein Autofahrer ist am Donnerstag auf dem Weg nach Tuttlingen mit seinem Wagen frontal gegen einen Tanklastwagen gefahren und tödlich verunglückt.

Der 61-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Konstanz am Abend mitteilte. Der 54 Jahre alte Fahrer des Tanklasters wurde leicht verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Lkw kollidierte, war am Abend noch unklar. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt 85 000 Euro. Die Bundesstraße 523 zwischen Tuttlingen und Tuningen war noch bis in den Abend für die Unfallaufnahme gesperrt.

(dpa)