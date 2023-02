Bahnfahrer müssen in den Faschingsferien flexibel sein

Wegen Bauarbeiten müssen Bahnfahrer vor allem in den Faschingsferien in und um Stuttgart mit Zugausfällen und Fahrplanänderungen rechnen.

Das gelte auch für den Fernverkehr, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Vom 18. bis zum 24. Februar hielten einige IC- und ICE-Züge nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof - sondern dann ersatzweise in Esslingen oder Vaihingen/Enz. Grund dafür ist eine Weichenerneuerung im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt, deswegen fahren die S-Bahnen der Linien S1, S2 und S3 an einigen Tagen in den Ferien auch nur im Halbstundentakt.

Auch zwischen Korntal und Leonberg wird gebaut, dort soll es neue Gleise und Weichen geben. Vom 18. Februar bis zum 3. März fallen daher die Züge der Linie S62 aus, auf der Linie S6 kommt es zu Fahrplanänderungen.

Auch auf anderen Streckenabschnitten kommt es zwischen Ende Februar und Anfang März immer wieder zu Änderungen. Fahrgäste und Pendler werden gebeten, sich auf der Website der Bahn über ihre Verbindungen zu informieren.

(dpa)