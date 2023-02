Bahnstrecke Karlsruhe-Basel nach Bombenfund gesperrt

Wegen des Funds einer Weltkriegsbombe bei Rastatt hat die Deutsche Bahn am Freitag den Zugverkehr auf der Strecke Karlsruhe-Basel unterbrochen.

Davon betroffen sind der Nah- und Fernverkehr, also auch ICE. Züge aus Richtung Karlsruhe enden beziehungsweise beginnen in Rastatt, jene aus Richtung Offenburg enden/beginnen in Baden-Baden, wie das Unternehmen mitteilte. Busse sollten den Pendelverkehr übernehmen, kündigte eine Sprecherin an.

Nach Angaben der Polizei begutachteten Fachleute für Kampfmittelbeseitigung am frühen Nachmittag das 70 bis 80 Zentimeter lange Kriegsrelikt und wollten entscheiden, ob die Bombe vor Ort entschärft werden kann und ob unter Umständen das Gelände geräumt werden muss. Wie lange das dauert, war zunächst nicht absehbar.

(dpa)