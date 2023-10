Drei Verletzte bei Unfall im Rems-Murr-Kreis

Drei Menschen sind bei einem Unfall im Rems-Murr-Kreis verletzt worden, zwei davon schwer.

Ein 72-jähriger Mann war am Dienstagabend offenbar unter Alkoholeinfluss mit seinem Wagen bei Schwaikheim in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto einer 25 Jahre alten Frau zusammen. Der Wagen der 25-Jährigen wurde durch den Aufprall über die Leitplanke geschleudert und kam an einem Hang auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrerin musste von den Einsatzkräften aus ihrem Auto befreit werden. Sie und ihre 27 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

(dpa)