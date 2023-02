Drei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Bei einem Zusammenprall zweier Autos in der Gemeinde Auenwald (Rems-Murr-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Ein 67-Jähriger war mit seinem Wagen am späten Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 1826 unterwegs, als er in eine landwirtschaftliche Straße abbiegen wollte und dafür sein Tempo verlangsamte. Zwei hinter ihm fahrende Autos bremsten ebenfalls. Währenddessen überholte ein weiteres Auto die Kolonne und krachte in das abbiegende Fahrzeug. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt, die 70-jährige Beifahrerin des abbiegenden Autos erlitt schwere Verletzungen.

(dpa)