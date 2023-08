Fahrerin wird bei Unfall aus Auto geschleudert und stirbt

Eine Fahrerin ist bei einem Unfall aus ihrem Auto geschleudert worden und danach gestorben.

Die 71-Jährige sei am Samstag in einer Linkskurve nahe Oberrot (Landkreis Schwäbisch Hall) nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie sei eine steile Böschung hinuntergefahren und habe sich mehrfach mit ihrem Auto überschlagen. Dabei sei sie herausgeschleudert und lebensbedrohlich verletzt worden.

Eine 35-jährige Ersthelferin reanimierte sie den Angaben zufolge bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser brachte die Frau ins Krankenhaus, wo sie wenig später starb. Die Fahrbahn sei zum Unfallzeitpunkt vom Regen nass gewesen. Ob das die Ursache für den Unfall war, müsse noch geprüft werden, sagte eine Polizeisprecherin.

(dpa)