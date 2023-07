Frau mit Fahrrad nachts auf Autobahn 5 unterwegs

Eine 31-Jährige ist in der Nacht auf Montag mit dem Fahrrad auf dem Standstreifen der Autobahn 5 gefahren - angeblich weil ihr Auto kaputt war.

Beamte des Verkehrsdienstes hielten sie zwischen der Anschlussstelle Ettenheim (Ortenaukreis) und der Autobahnraststätte Mahlberg an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau erklärte, mit dem Fahrrad nach Teningen fahren zu wollen, weil ihr Auto kaputt sei. Allerdings fuhr sie in die falsche Richtung. Die Beamten beschlagnahmten das Fahrrad und brachten die Frau zurück nach Hause.

(dpa)