Frau stirbt bei Autounfall nahe Karlsruhe

Eine Frau ist in Marxzell (Kreis Karlsruhe) bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Die 33-Jährige saß am frühen Montagmorgen zusammen mit einem Mann in dem Wagen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Unfall kam und wer am Steuer saß, blieb unklar, so ein Sprecher.

(dpa)