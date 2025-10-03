Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Frontalcrash gegen Baum – Fahrer stirbt im Krankenhaus

Verkehr

Frontalcrash gegen Baum – Fahrer stirbt im Krankenhaus

Ein Auto prallt frontal gegen einen Baum, der Fahrer stirbt wenig später im Krankenhaus. Die Strecke bei Oberstenfeld bleibt für mehrere Stunden gesperrt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild)
    Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, war zunächst nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen im Kreis Ludwigsburg gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Zuvor sei der 56 Jahre alte Mann am Donnerstagmittag bei Oberstenfeld aus zunächst unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall sei er zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden und daraufhin dort stehen geblieben.

    Der Mann starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Neben der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die betroffene Stelle der Landesstraße 1117 war für rund sechs Stunden gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden